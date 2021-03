Coronanieuws: helft van basisscholen stuurt klassen naar huis

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Ook deze dinsdag hielden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het vaccin is over een jaar mogelijk al niet meer bestand, zo wordt gevreesd.

In één week zijn er ruim 50.000 besmettingen in ons land bijgekomen, zo zal het RIVM later dinsdag bekend maken.

De gemeente Eindhoven presenteert het programma voor de viering van Koningsdag, mét de Koning.

14.40 - Koning en zijn gezin vieren Koningsdag op High Tech Campus

Koning Willem-Alexander en zijn gezin zullen Koningsdag in Eindhoven vieren in een studio op de High Tech Campus. Dat maakte de gemeente Eindhoven bekend. Ze gaan dus niet de stad in, zoals gebruikelijk is op Koningsdag. Ook de andere familieleden zullen niet aanwezig zijn. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen die nog gelden.

14.02 - Helft basisscholen stuurt klassen naar huis vanwege corona

Meer dan de helft (51 procent) van alle basisscholen in Nederland heeft afgelopen week één of meerdere klassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Gemiddeld ging het om twee klassen. De vereniging baseert zich op een eigen peiling onder ruim 1400 schooldirecteuren.

De AVS schat dat bijna 220.000 basisschoolleerlingen thuis in quarantaine hebben gezeten, op een totaal van circa 1,6 miljoen leerlingen.

12.55 - Pfizer en BioNTech willen kwart meer vaccins produceren in 2021

Pfizer en BioNTech verwachten dit jaar fors meer vaccins te produceren dan ze eerder hadden voorspeld. "Op dit moment hebben we ons ingesteld op de productie van 2,5 miljard doses, maar in principe is er ruimte voor een verdere verhoging", zei topman Ugur Sahin van het Duitse BioNTech.

De bedrijven hadden eerder nog aangegeven dat ze dit jaar ongeveer 2 miljard doses van hun vaccin konden produceren. Mensen hebben twee doses nodig om volledig beschermd te zijn, dus met zo'n voorraad kunnen in principe een miljard mensen gevaccineerd worden.

12.41 - Coronagevallen bij Tilburg Trappers

Voor de ijshockeyers van de Tilburg Trappers is het reguliere seizoen abrupt tot een eind gekomen. Door de vele coronagevallen in de selectie worden er geen competitiewedstrijden meer gespeeld. De club verwacht volgende week wel aan de play-offs om het kampioenschap van de Oberliga te kunnen beginnen.

12.15 - Hoog aantal coronapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten dat op intensive care-afdelingen in Brabantse ziekenhuizen ligt, is sinds de eerste golf niet zo hoog geweest als nu. Ook is het totaalaantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen in één week tijd met twintig procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in onze provincie.

In totaal liggen 108 coronapatiënten op deze intensieve zorgafdelingen. Tijdens de piek in de tweede golf waren dit er 107. Ook op verpleegafdelingen van de ziekenhuizen is de derde coronagolf nu echt in de cijfers merkbaar. Vorige week lagen in er in totaal 335 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 397.

12.10 - Bijwerkingencentrum: 189 sterfgevallen gemeld na coronaprik

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 189 meldingen gekregen over mensen die zijn overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Dat wil niet zeggen dat ze door het vaccin zijn gestorven, het centrum ziet geen 'patronen van klachten' die wijzen op bijwerkingen waaraan mensen kunnen zijn overleden. In de afgelopen twee weken zijn 51 nieuwe sterfgevallen na vaccinatie gemeld.

Verreweg de meeste overleden mensen waren 80 jaar of ouder en hadden al een kwetsbare gezondheid, door hun hoge leeftijd of door andere aandoeningen.

12.06 - CZ sluit coronajaar 2020 af met flinke winst

CZ heeft coronajaar 2020 afgesloten met meer winst. De Tilburgse zorgverzekeraar verdiende miljoenen met beleggingen. De extra kosten die werden gemaakt voor coronagerelateerde zorg en het uitbetalen van de zorgbonus aan personeel werden goeddeels vergoed, meldt CZ in zijn jaarverslag.

CZ sloot het jaar af met een positief resultaat van 127 miljoen euro. Daarbovenop komt nog eens 45 miljoen euro aan beleggingsopbrengsten en 2 miljoen euro aan andere opbrengsten, waardoor uiteindelijk een winst van 174 miljoen euro overblijft. Dat was een jaar eerder nog 119 miljoen euro. De omzet van de onderneming steeg van 10,3 miljard euro naar krap 11,1 miljard euro.

12.05 - Nederland mag reisbureaus steunen met voucherfonds

De Europese Commissie geeft Nederland toestemming om reisbureaus te steunen met het zogeheten voucherfonds. Met dit fonds van 400 miljoen euro wil de overheid aanbieders van pakketreizen leningen verstrekken waarmee ze klanten kunnen terugbetalen voor reizen die wegens de coronapandemie niet doorgingen.

Het groene licht zal voor opluchting zorgen in de reissector. Veel reisondernemingen zouden zonder de hulp in de problemen komen op het moment dat klanten hun geld voor geschrapte reizen terug moeten krijgen.

11.33 - Ferd Grapperhaus in quarantaine

11.20 - NK dressuur twee weken later

De Nederlandse paardensportbond heeft de Nederlandse kampioenschappen dressuur twee weken uitgesteld, in de hoop dat het dan wel publiek mag ontvangen in Ermelo. De NK stonden voor eind mei op het programma, maar de KNHS heeft het evenement in overleg met de betrokken bondscoaches verschoven naar 3 tot en met 6 juni.

"Hoewel er nog veel onzeker is, kijken we positief uit naar deze komende titelstrijd. Het wordt weer langer licht en mooier weer en met een beetje geluk mogen tegen die tijd de terrassen weer open", meldt de bond. "Natuurlijk zal ook dit jaar moeten worden voldaan aan verschillende strenge coronamaatregelen, maar dat is allemaal te regelen."

11.07 - 397 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Er liggen momenteel 397 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is een lichte toename ten opzichte van een dag eerder, toen er 388 patiënten in de ziekenhuizen lagen. Drie coronapatiënten zijn overleden het afgelopen etmaal. 33 coronapatiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis, daar tegenover staat dat er 55 nieuwe patiënten zijn opgenomen. Acht patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg.

10.30 - Brabantia vaart wel bij coronacrisis

Interieurmerk Brabantia, bekend van onder andere prullenbakken, keukengerei en broodtrommels, profiteert duidelijk van de coronacrisis. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar met een kwart groeien tot 143 miljoen euro en ziet ook dit jaar zonnig in. Doordat consumenten veel thuis zullen zitten door de lockdownmaatregelen blijft het aantal bestellingen groeien, meldt het bedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.

Brabantia haalt het gros van zijn omzet inmiddels via onlineverkopen binnen. Bijna 60 procent van de opbrengsten wordt digitaal behaald. Dat was in 2012 nog geen 10 procent. De producten van Brabantia worden wereldwijd in negentig landen verkocht. Brabantia mikt naast groei op eigen kracht, ook op overnames en dan met name internationaal.

10.11 - Minder buitenlandse toeristen bezochten Brabant

Het aantal buitenlandse toeristen dat vorig jaar Brabant bezocht, is ten opzichte van 2019 met 59 procent gedaald naar 544.000, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. Het aantal overnachtingen door mensen uit vooral België en Duitsland daalde met 57 procent naar 1.369.000. Landelijk was de afname iets groter. De verschillen zijn een gevolg van de coronacrisis.

Het aantal mensen uit eigen land dat in Brabant een zakelijk of toeristisch verblijf opzocht, daalde veel minder sterk: met 28 procent naar ruim 2,2 miljoen. De afname van het aantal ‘binnenlandse’ overnachtingen was nog minder groot en kwam uit op bijna 6,8 miljoen (ofwel 18 procent minder). De gegevens zijn verstrekt door VisitBrabant, een van de partijen die in een speciale taskforce werken aan een herstel van de vrijetijdssector in de provincie.

10.00 - Boerendag Rijsbergen afgelast

De Boerendag in Rijsbergen gaat ook dit jaar niet door. Het evenement stond gepland op de eerste zaterdag van augustus. Volgens de organisatie zijn er nog te veel onzekerheden vanwege de coronamaatregelen. Verplaatsen naar een later moment in het jaar was geen optie.

09.34 - Stageplek voor studenten in coronatijd

Door de coronamaatregelen is het voor veel studenten moeilijker geworden om een geschikte stageplek te vinden. Daardoor lopen jongeren vertraging op in hun studie en kunnen ze zelfs niet afstuderen. Recreatie-onderneming Libéma en de Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen hebben de handen ineen geslagen om studenten in deze coronaperiode aan een stageplek te helpen.

Deze studenten begonnen maandag met hun stage:

7.10 - Vaccin binnen jaar mogelijk niet meer effectief

Het gros van 76 epidemiologen uit 28 landen verwacht dat binnen een jaar het coronavirus zodanig muteert dat de meeste huidige vaccins niet meer effectief zijn. Die inschatting doen ze in een enquête die is uitgevoerd door de zogeheten People’s Vaccine Alliance, waarvan onder meer Oxfam Novib en Amnesty International deel uitmaken. Bijna driekwart van de ondervraagden zei dat het delen van patenten en kennis de wereldwijde vaccinatiedekking zou kunnen vergroten.

De People's Vaccine Alliance, een coalitie van meer dan vijftig organisaties, waarschuwt dat met het huidige tempo mogelijk slechts tien procent van de mensen in de meeste arme landen volgend jaar gevaccineerd kan worden. De alliantie roept overheden op er alles aan te doen om vaccins een ‘publiek goed’ te maken.

7.00 - Zorgen over aantal ic-bedden

Het plan om in geval van crisis op te schalen naar 1700 intensive care-bedden lijkt onhaalbaar, vertellen meerdere ziekenhuizen aan het Algemeen Dagblad. Ic-artsen zeggen tegen de krant dat ze bang zijn niet genoeg handen aan het bed te krijgen en dat terwijl de derde golf coronabesmettingen oprukt.

"We gaan niet aan het aantal bedden van maart vorig jaar komen, dat kan ik wel voorspellen. Op elke ic is de personeelsinzet gedaald", zegt Harald Faber, hoofd van de ic in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC), maakt zich grote zorgen.

5.30 - Rutte ondertekent pandemieverdrag

Nederland staat achter het sluiten van een internationaal pandemieverdrag. Demissionair premier Mark Rutte heeft een oproep daarvoor van WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus en EU-president Charles Michel ondertekend. Ook leiders uit andere landen deden dit.

Het verdrag moet leiden tot verbetering van de pandemieparaatheid en -respons en zou verankerd worden in de Akte van Oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De internationale samenwerking op het gebied van waarschuwingssystemen, gegevensuitwisseling en onderzoek moet via het verdrag versterkt worden. Ook de lokale, regionale en wereldwijde productie en verspreiding van vaccins, geneesmiddelen, diagnosemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen moet verbeterd worden.

5.00 - Eindhoven presenteert programma

De koning en zijn gezin zijn dit jaar in Eindhoven en de gemeente geeft dinsdagmiddag duidelijkheid over de invulling van Koningsdag in die plaats. Het wordt een ander feestje dan in eerdere jaren vanwege corona. Vorig jaar vierde de koning zijn verjaardag hierdoor niet in Maastricht, maar thuis op Paleis Huis ten Bosch. Maastricht liet de organisatie voor dit jaar aan zich voorbijgaan.

4.30 - Willem Engel weer voor de rechter

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, staat dinsdagmiddag voor de politierechter in Den Haag. De Rotterdamse dansleraar moet zich verantwoorden voor opruiing via Facebook en ook voor het voortzetten van een demonstratie op Het Plein in Den Haag, nadat de burgemeester de organisatie al had opgedragen de protestmanifestatie te beëindigen. Zelf spreekt Engel van een ‘politiek proces’.

Engel kent de weg naar de rechtbank. Als voorman van Viruswaarheid voerde hij al talloze rechtszaken tegen de overheid over de coronamaatregelen. In de meeste gevallen wezen rechters de eisen af. Succes had de groep met een kort geding tegen de avondklok, waarna de overheid in hoger beroep ging en gelijktijdig een nieuwe spoedwet maakte.

4.00 - In één week 'ruim 50.000 besmettingen'

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 52.000 besmettingen vastgesteld. Dat is 10 tot 15 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds 5 januari zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 46.005 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was ruim 16 procent meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 6572 meldingen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld.

