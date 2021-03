Van Toorenburg neemt afscheid van Tweede Kamer: 'Ik ga full swing door'

Madeleine van Toorenburg. (Archieffoto: ANP) vergroot

Vandaag neemt Madeleine van Toorenburg afscheid van haar werkplek in Den Haag, waar ze veertien jaar lang op het rode pluche zat. Maar tijd om emotioneel te raken, is er niet. De politica uit Rosmalen is dinsdag als vanouds druk bezig, dit keer met de voorbereidingen van een mooie afscheidsspeech waarbij ze haar Kamer zal toespreken. En er moet ook nog gestemd worden over een wet in de Eerste Kamer. "Ik ga gewoon full swing door tot de laatste snik."

Vandaag is de laatste officiële dag in de Tweede Kamer. Naast Van Toorenburg nemen nog 68 Kamerleden afscheid. Zij zijn na de verkiezingen op 17 maart niet herkozen of hebben uit eigen beweging besloten om te vertrekken.

Een dag eerder zei Van Toorenburg gedag tegen haar eigen CDA-fractie. "Het was een warme bijeenkomst", blikt ze terug. "Ik beschouw ze als mijn familie, en daarin komt nu afstand."

Wachten op privacy instellingen...

Volg hier live het afscheid van de vertrekkende Kamerleden. Kamervoorzitter Arib het woord tot de vertrekkende Kamerleden en wordt er door middel van persoonlijke speeches afscheid genomen.

'Geen knopen doorgehakt'

Wat ze hierna gaat doen, het ligt allemaal nog open. Wel zijn er inmiddels verschillende gesprekken geweest met organisaties in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. "Ik wilde me hier in Den Haag tot het laatst volledig inzetten, dus er zijn nog geen knopen doorgehakt", aldus Van Toorenburg. "Ik ga me daar vanaf morgen rustig op oriënteren", zegt ze.

Waar ze het meest trots op is in haar carrière als volksvertegenwoordiger? "Dat we de contacten met slachtoffers en nabestaanden van misdrijven hebben kunnen verbeteren", zegt ze. "Ouders van vermoorde kinderen, mensen die een dierbare hebben verloren, zij hebben een stem gekregen in de Kamer. De rol van de nabestaanden is groter en sterker geworden, en daar zijn zij me dankbaar voor."

Ook parlementaire enquêtes, daar blikt ze vol tevredenheid op terug. "Omdat we ons dan met z'n allen voor hetzelfde inzetten, partijoverschrijdend. We vormden een eenheid."

Voorliefde voor het rood-wit geblokte

Een CDA-hart zal ze altijd blijven houden. "Jazeker. Uitgaan van de kracht van de mensen, de mens in het midden zetten, dat vind ik zo mooi aan onze partij." En de voorliefde voor het rood-wit geblokte? "In Brabant blijf ik, sowieso". zegt ze. "Hier zijn mijn kinderen geboren, hier voel ik me thuis. Nee, ik ga hier nooit meer weg."

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.