IJsje, chillen in de zon, de eerste duik, dit is hoe Brabant de lente viert

Een sublieme lentedag is het, met ongekende temperaturen voor de tijd van het jaar. Ruim 23 graden tikt het kwik aan, en dat is voor veel mensen reden om lekker te genieten buiten.

Bij het Engelermeer in Den Bosch waagden sommigen zich zelfs al aan een frisse duik. "De kinderen hebben een studiedag vandaag, daar hebben we echt geluk mee", zegt een moeder. "Op het strandje kunnen ze zich goed vermaken. Ik heb er weinig omkijken naar, dat is wel zo prettig."

"Het is echt uitzonderlijk weer", zegt een stel dat uit Zwolle komt en momenteel in Vlijmen vakantie viert. "Toeren met de vouwfiets, croissantjes mee, het kan niet beter. Het is echt genieten hier."

"Die paar dagen dat het mooi weer is, moeten we het ervan nemen."

"Dit is eigenlijk een soort achtertuin voor mij, ik woon hier vlakbij", zegt een vrouw die van de zon geniet bij het water. "Die paar dagen dat het mooi weer is, moeten we het ervan nemen. Heerlijk, het lijkt wel juli. Van mij mag het elke dag zo zijn. Maar morgen is het waarschijnlijk alweer voorbij."

"Dit is de eerste keer dit jaar dat ik lekker in het zonnetje zit, en het bevalt me wel", zegt een jongen die in Vlijmen woont. Het water in bij het strandbad, dat zit er nog niet in. "Nee, dat lijkt me echt te koud, dat gaan we nog niet proberen."

"Zalig dit, van mij mag het zo het hele jaar blijven."

Bij ijssalon Matteuci in Veghel staan ze in de rij voor een hoorntje met een bolletje of drie, of een goedgevuld bekertje. Hazelnoot, watermeloen, citroen, pistache, er is genoeg te kiezen. "Ik ga denk ik voor straciatella en caramel", zegt een dame die staat te wachten. "Zalig dit, van mij mag het zo het hele jaar blijven!"

Nooit eerder was het zo warm in Brabant op 31 maart als vandaag. Rond twee uur gingen op verschillende plekken in onze provincie de records aan diggelen.

