Coronanieuws: 'Oververmoeid personeel, minder ziekenhuisbedden beschikbaar'

Hogescholen en universiteiten weten nog niet hoe zij over ruim drie weken de zelftests voor de honderdduizenden studenten in het hoger onderwijs moeten organiseren. Een dikke week na de persconferentie van het kabinet hierover is nog veel onduidelijk, volgens Trouw. Het was hoopvol nieuws: zelftests moeten het op 26 april mogelijk maken om de deuren van het hoger onderwijs weer wat verder te openen, zei demissionair minister Hugo de Jonge. Dat kwam voor veel universiteiten en instellingen wat onverwacht. Het blijkt bovendien een flinke operatie, die niet zomaar opgetuigd kan worden.