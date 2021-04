Coronanieuws: 'Horeca boos over belastingaanslag voor gebruik pand'

02.42



Het ministerie van Onderwijs beloofde in december dat onderwijspersoneel gebruik zou kunnen maken van coronasneltests, maar vier maanden later zijn ze nog altijd niet beschikbaar. Nu blijkt echter dat leraren via een bestaande financiële regeling van het ministerie van Volksgezondheid toch al in aanmerking komen voor een gratis coronasneltest, meldt De Telegraaf.