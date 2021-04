Visserijmuseum Woudrichem dat op omvallen staat hapt financieel naar adem

Arjens van Gammeren. vergroot

“Als er niet snel iets gebeurt, is er na de coronacrisis geen visserijmuseum meer in Woudrichem." Het museum wil met een crowdfundingsactie 25.000 euro bij elkaar brengen om te kunnen overleven. Door de coronacrisis verkeert het museum al langere tijd in financieel zeer zwaar weer.

Door de corona-sluitingen én maatregelen heeft het geen tot nauwelijks nog inkomsten uit bezoekers. En een huurder vinden voor de leegstaande onderverdieping van het museum, is een zoektocht naar ‘een speld in een hooiberg’ geworden. Het verhuur van de leegstaande (horeca)ruimte was de grootste bron van inkomsten voor het museum.

“We hebben 25.000 euro nodig om 2021 door te komen.”

In november van het vorig jaar luidde museumvoorzitter Arjens van Gammeren al de financiële noodklok. “Het water staat aan de lippen”, zei hij toen. Vier maanden - en een lockdown – later staat het museum echt op het punt om kopje onder te gaan. “We hebben 25.000 euro nodig om 2021 door te komen”, vertelt Van Gammeren. “Gelukkig hebben we al vijfduizend euro steun van de Rijksoverheid toegewezen, maar de overige 20.000 euro is keihard nodig om überhaupt te kunnen overleven.”

Die noodkreet lijkt gehoor te krijgen in de regio Altena, want amper 24-uur na de lancering van de crowdfundingsactie zijn er al 35 kleinere en grote donateurs. “Ik kijk om de vijf minuten op de website”, zegt Van Gammeren. “De eerste uren zijn wel het spannendst, dat we binnen 24-uur dit al hebben bereikt geeft een goed gevoel.”

"Er is al een bedrijf 'vriend' geworden voor 500 euro."

Steun komt er niet alleen uit de plaatselijke bevolking, ook het bedrijfsleven in de regio Altena reageert op de actie. “Er is al een bedrijf dat vriend is geworden voor een bedrag van vijfhonderd euro (het zogeheten Steur-vriendschap) en voor elk nieuw bedrijf dat zich aansluit stort deze ondernemer nog eens honderd euro extra.”

Dat musea een crowdfundingsactie starten om als museum te kunnen overleven komt niet veel voor. In maart 2017 ging Van Goghhuis in Zundert het museum in Woudrichem voor. Het Van Goghhuis had toen 100.00 euro nodig, geld dat onder meer ook werd bijeengebracht door een benefietveiling. Feitelijk werd het museum in december 2017 gered doordat een nieuwe stichting, de woonlasten van de museumpanden voor haar rekening nam.

In november van het vorig jaar vertelde museumvoorzitter Arjens van Gammeren al hoe ernstig de financiële situatie was voor het museum.

