Coronanieuws: Start met vaccineren van 73- en 74-jarigen

06.00

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen horen dinsdagmiddag meer over de pilots die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (VWS) wil houden met de coronatoegangstesten. Het ministerie is daarover in gesprek met diverse organisatoren, culturele instellingen en gemeenten. De burgemeesters willen meer weten over hoe, waar en wanneer die proeven gaan plaatshebben en welke gemeenten het ministerie daarvoor in gedachten heeft. Coronaminister Hugo de Jonge geeft een toelichting.