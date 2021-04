Coronanieuws: Eerste Janssen-vaccins afgeleverd in Oss

11.15

In de eerste maanden van dit jaar heeft de helpdesk meer dan 1800 meldingen ontvangen. Dat zijn er meer dan in heel 2018 en bijna evenveel als in heel 2019. De organisatie denkt dat het aantal meldingen over het hele jaar kan uitkomen tussen acht- en negenduizend. Dat zou bijna twee keer zo veel zijn als in 2020. Het schadebedrag over heel 2021 zou boven de miljoen euro kunnen uitkomen.