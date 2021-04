Coronanieuws: Politie deelt in jaar tijd bijna 113.000 coronaboetes uit

06.45



Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stort 925 miljoen euro voor sneltesten bij evenementen in een private stichting. Deze constructie is hoogst ongebruikelijk, niet transparant en toezicht op de besteding van het geld ontbreekt. Bovendien is de opdracht aan de stichting niet aanbesteed, wat in strijd is met de wet. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money.