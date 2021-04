Paul Depla blij met Oranjefeest, maar leeft ook mee met horeca

Paul Depla houdt gemengde gevoelens over aan deze dinsdag (foto: Omroep Brabant). vergroot

Burgemeester Paul Depla houdt een dubbel gevoel over aan de bekendmaking van de 538 Oranjedag die 24 april plaatsvindt op het Chasséveld in zijn stad. Er zijn bij het testevenement in Breda tienduizend toeschouwers welkom.

Depla is blij dat zijn gemeente op deze manier kan meewerken aan een Fieldlab. Anderzijds heeft hij er moeite mee dat bijvoorbeeld voor de horeca nog geen licht aan het eind van de tunnel is.

Begrip voor kritiek

Ook kan hij begrip opbrengen voor mensen die op Twitter kritiek hebben op het doorgaan van het evenement, terwijl elders in de stad in het Amphia Ziekenhuis coronapatiënten op de intensive care liggen. Depla vindt het logisch dat hierover vragen worden gesteld. Hij zegt echter ook dat het muziekfeest deel uit maakt van de Fieldlab-testactiviteiten die worden uitgevoerd in opdracht van het kabinet. “Om te kijken hoe we veilig wetenschappelijk begeleide evenementen kunnen organiseren."

“Ik had graag gezien dat voor ondernemers in de horeca nu al meer ruimte zou komen en dat de terrassen open konden. Het zit er echter niet in”, aldus Depla. Een week geleden leek het er nog op dat binnenkort meer mogelijk zou zijn voor horeca, sport en andere branches. Het kabinet besliste anders, zo werd eerder dinsdagavond duidelijk tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

Massaal feest vieren

Op dezelfde avond wordt naar buiten gebracht dat eind volgende week tienduizend mensen feest kunnen gaan vieren op het Chasséveld in Breda. Ze moeten zich weliswaar houden aan afspraken die aan zo’n Fieldlab-evenement zijn verbonden, maar voor de horeca in Breda, die zich al tijden sterk maakt voor een verantwoorde opening, moet het een hard gelag zijn. Depla leeft met hen mee.

Toch is hij ook trots op het feit dat Breda gastheer mag zijn voor het muziekspektakel met optredens van onder anderen Snollebollekes, Krezip, Armin van Buuren, DI-RECT, Maan en Racoon.

De vergunning voor het 538-festijn is overigens nog niet verstrekt, zo meldt de Bredase burgemeester: “We zijn hierover met elkaar in gesprek.”

