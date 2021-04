Coronanieuws: 1707 nieuwe besmettingen in Brabant, 8966 in heel Nederland

12.49

Maximaal 5000 mensen kunnen in het Amsterdamse dierenpark terecht. De dierentuin doet mee aan testen voor toegang waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar binnen mogen. Bezoekers kunnen een kaartje reserveren voor een tijdslot. aan dat tijdslot zit geen eindtijd, dus mensen kunnen zelf bepalen hoe lang ze blijven. Medewerkers houden in de gate of het niet te druk wordt.

Zaterdag en zondag is Artis ook nog geopend. Eerder deze week ontving Ouwehands Dierenpark in Rhenen ook mensen in het kader van Testen voor toegang. Blijdorp in Rotterdam opent dit weekend en kan dan 4000 mensen ontvangen. GaiaZOO in Kerkrade gaat op 19 en 20 april open voor maximaal 2000 gasten per dag.