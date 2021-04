Coronanieuws: 'Kabinet ziet geen reden te stoppen met fieldlabs'

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Of het grote feest van 538 in Breda doorgaat, daarvan zegt het kabinet dat de gemeente Breda die beslissing moet nemen.

Meerdere Haagse bronnen bevestigen de uitkomst van het overleg tegenover BNR. Het kabinet ziet volgens hen het belang van het wetenschappelijk onderzoek achter de Fieldlab Evenementen. "We doen dit niet voor niets. We doen dit om te kijken of er deze zomer meer mogelijk is", zegt een ingewijde. Wel erkent het kabinet dat er zorgen zijn rond de openbare orde bij de grootschalige testevenementen. Daarover wordt overlegd met de gemeenten hoe daar mee om te gaan.

Het kabinet ziet geen reden om de stekker uit de in opspraak geraakte Fieldlab Evenementen te trekken. Dat is de uitkomst van kabinetsoverleg op het Catshuis, waar op verzoek van de gemeente Breda ook werd gesproken over het wel of niet door laten gaan van die evenementen, zo meldt BNR. Een gepland Fieldlab-feest in die stad met 10.000 bezoekers van radiozender 538 ligt al dagenlang onder vuur.

19.45

Horeca vindt mogelijk versoepelen op 28 april te weinig

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil nog steeds dat er, als er al iets open mag in de horeca, dat meer is dan slechts de terrassen. Voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland benadrukt zondagavond nogmaals dat zijn organisatie denkt dat er meer mogelijk is. "We zullen niet alleen genoegen nemen met terrassen open, zeker niet als het met zware restricties gepaard gaat".

Zondagavond werd duidelijk dat het demissionaire kabinet toch weer iets positiever gestemd is over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen op 28 april dan de afgelopen tijd het geval was. Maar of de terrassen echt open mogen en of er andere coronamaatregelen worden afgeschaald, is nog niet duidelijk, meldden ingewijden na afloop van het Catshuisberaad zondag. De komende dagen zijn er nog overleggen, onder meer maandag met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Maandagmiddag heeft KHN ook nog overleg met onder meer Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.