TU Eindhoven hervat voorkeursbeleid voor vrouwen, wel meer maatwerk

De Technische Universiteit Eindhoven hervat vanaf volgende maand mei het voorkeursbeleid om meer vrouwelijke wetenschappers te werven. Wel wordt er meer maatwerk toegepast. Daarmee wordt volgens de instelling tegemoetgekomen aan de bezwaren van het College voor de Rechten van de Mens, dat hier kritiek op had.

Voor elke functiegroep (Universitair Docent, Universitair Hoofddocent of Hoogleraar) en elke faculteit wil de universiteit nu apart bekijken of een vacature eerst voor vrouwen wordt opengesteld. Vrouwen krijgen dan voorrang als de man-vrouwverdeling te veel uit balans is. Het doel van het aangepaste voorkeursbeleid blijft wel behouden. In 2024 moet minstens dertig procent van de wetenschappelijke staf uit vrouwen bestaan.