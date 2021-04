Coronanieuws: 393 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

5.00



Een aantal ziekenhuizen vraagt het personeel af te zien van vrije dagen in de meivakantie. Vooral op de intensivecare- en Covidafdelingen is de druk zo hoog dat verlof voor artsen en verpleegkundigen er nauwelijks in zit. Dat meldt de Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen in onder meer Den Bosch en Tilburg. "Veel ziekenhuizen vragen nu aan personeel of het mogelijk is om de vakantie te verplaatsen", zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg. "Teamleiders vragen hun mensen of zij het nog even kunnen volhouden, of dat vakantie echt noodzakelijk is."