Voorbijganger ziet fonteinverlichting in vijver aan voor auto en belt 112

Niet alles is wat het lijkt. Daar kwamen woensdagavond ook de hulpdiensten in Helmond achter. Een voorbijganger die 112 belde, dacht een auto met brandende lichten in de Warande in Helmond te zien liggen. Eenmaal daar zagen de brandweer en politie dat het niet om een wagen ging, maar om rode fonteinverlichting.

Iets na elven ontving de alarmcentrale de melding, waarna hulpdiensten er snel op afgingen. Volgens een getuige constateerden zij al gauw dat het niet om een levensgevaarlijke situatie ging, maar om de onschuldige lichten van een fontein. De politie gaat volgens deze getuige kijken of de lichtkleur aangepast kan worden om verwarringen in de toekomst te voorkomen.

