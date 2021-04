Coronanieuws: Jaap van Dissel verwacht snel daling ziekenhuisopnames

08.55

Groothandelsketen Sligro had in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw veel last van de coronacrisis. De omzet van de onderneming was fors minder dan een jaar eerder. Dat komt doordat horecazaken gesloten waren voor gasten en veel restaurants dus geen etenswaren hoefden in te kopen. Ook stokten de leveringen aan sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen.

In de eerste drie maanden van 2020 ging nog 533 miljoen euro omzet in de boeken. Dat was afgelopen kwartaal nog 328 miljoen euro, ruim 38 procent minder. Volgens Sligro was de daling zelfs groter dan tijdens de twee periodes van lockdown vorig jaar. De groothandels van Sligro waren in 2020 ook nog een tijd open voor particuliere klanten maar dat is de laatste maanden niet meer zo.