Taakstraf voor jongen (17) die auto ProRail omduwde bij rellen Eindhoven

De brandende wagen van ProRail (archieffoto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een 17-jarige relschopper uit Waalre krijgt 100 uur taakstraf voor zijn gedrag tijdens de avondklokrellen in Eindhoven. Hij hielp de auto van ProRail mee om te duwen, die later in brand werd gestoken. Ook gooide hij stenen naar agenten en politieauto's.

Bovendien moet de jongen tweeduizend euro schadevergoeding betalen aan ProRail. Dit alles bepaalde de rechtbank in Den Bosch donderdagmiddag. Als hij nog een keer de fout in gaat, krijgt hij nog eens vijftig uur extra taakstraf.

De Eindhovense binnenstad veranderde op 24 januari binnen de kortste keren in een slagveld. Honderden mensen waren rond het middaguur bij elkaar gekomen om op het 18 Septemberplein te protesteren tegen de avondklok. Hierbij werden onder meer ruiten van het station ingegooid. Ook werd de Jumbo in het stationsgebouw geplunderd. Er werd voor zeker 670.000 euro aan schade aangericht in de stad.

Het ingaan van de avondklok ging gepaard met rellen in de hele provincie. Relschoppers lieten een spoor van vernieling achter en ook werden winkels geplunderd. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.

