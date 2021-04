Coronanieuws: 'sportwedstrijd met halfvol stadion veilig te houden'

15.15



Wie naar de supermarkt wil voor wat alcohol, kan daar gewoon tot 20.00 uur terecht. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Eerder stoppen met de alcoholverkoop is volgens de branchevereniging ongewenst, omdat dat voor drukte in de supermarkten zou zorgen "op andere momenten". Dinsdag verzocht burgemeester Femke Halsema van Amsterdam ondernemers al om 19.00 uur te stoppen met de alcoholverkoop. Dat deed ze omdat het "te druk" was in haar stad. Woensdag van 12.00 tot 18.00 uur is terrasbezoek voor het eerst in bijna een half jaar weer mogelijk.