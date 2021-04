Terrassen lopen klokslag twaalf uur al snel vol: 'Ik heb dit echt gemist'

De terrassen in Eindhoven zaten in een mum van tijd vol (foto: Noël van Hooft) vergroot

Het mag weer: buiten in de zon op een terrasje met een witbiertje of een cappuccino. Sinds twaalf uur woensdagmiddag zijn de terrassen geopend. En die zaten binnen een paar minuten vol.

Janneke Bosch Geschreven door

Om klokslag twaalf uur opende Jeroen de Kort van café Brandpunt in Tilburg zijn terras en dat liep meteen vol. "Na maanden sluiting is het heel fijn om weer gasten te kunnen ontvangen."

Hij heeft het goed voorbereid. "Alle tafels staan op anderhalve meter, mensen moeten aangeven of ze klachten hebben. Als mensen binnen naar het toilet gaan, moeten ze een mondkapje op", somt hij op. Ondanks de beperkingen is het fijn om weer wat te kunnen doen, vindt hij. "Het is een eerste stap, het is fijn om ons vak weer te kunnen uitoefenen."

Al is er een dubbel gevoel, omdat de dagelijkse cijfers van de ziekenhuizen nog niet veel vooruitgang laten zien. "Het is een risico", geeft De Kort toe, "maar wij gaan ervan uit dat de overheid het goede beleid uitstippelt. En wij gaan daar in mee."

"Dit voelt goed."

Ook in Eindhoven is het haast een stoelendans om een plekje te bemachtigen. Een confettikanon luidde daar de terrasmiddag in. "Dit voelt goed", zegt een jongen die zijn eerste ijskoude pilsje heeft besteld. "Ik heb het echt gemist."

De ziekenhuizen zijn ver weg, zo op het Eindhovense terras in de zon. "Ik hou me er niet zo heel erg mee bezig", zegt zijn maat die tegenover hem zit. "Het is misschien wat egoïstisch gedacht. Het is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die ziek worden, maar ik denk dat ikzelf niet zo heel erg ziek zou worden."

Terras op de Markt in Eindhoven (foto: Noël van Hooft)

Terwijl er in Tilburg, Eindhoven en op veel meer andere plekken in Brabant genoten wordt van de zon, blijft de druk op de ziekenhuizen onverminderd hoog. Het aantal coronapatiënten dat op de ic moet worden opgenomen, steeg dinsdag weer licht. Er liggen nog meer dan achthonderd mensen op de intensive care met corona. In ieder geval in het Amphia in Breda betekent dat dat er nog maar enkele bedden over zijn voor andere spoedgevallen.

Een paar dagen geleden stuurde een groep Brabantse intensivisten een brandbrief naar demissionair minister Hugo de Jonge, om aandacht te vragen voor de lastige situatie waar zij zich in bevinden. Code zwart is dichterbij dan de meeste mensen denken, meldden ze. Ze schrijven dat Nederlanders ‘niet lijken te beseffen hoe dichtbij we ons bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt.’

