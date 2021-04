Kelly mag voor de tweede keer mee op testvakantie maar ze wil niet meer

Kelly Vos op het parkeerterrein bij Schiphol (privéfoto). vergroot

Hoeveel geluk kun je hebben? Kelly uit Tilburg werd voor de tweede keer ingeloot voor een testvakantie naar de zon waarin onderzocht wordt hoe veilig vakanties zijn in coronatijd. "Ik heb altijd al geluk in het spel", reageert Kelly nuchter om er meteen aan toe te voegen: "maar ik ga niet mee."

Kelly (31) was op de terugreis van haar eerste testvakantie in Rhodos (Griekenland) toen ze zich aanmeldde voor de volgende vakantie als proefkonijn. "Ik wil altijd de eerste zijn met mijn inzendingen als er iets 'te winnen' valt. In een soort vakantiebedwelming heb ik me gelijk aangemeld voor de volgende bestemming."

"Ik heb gewoon vaak prijs."

Kelly was niet de enige die zin had in een testvakantie naar Gran Canaria (Spanje). Er schreven zich 68.000 andere liefhebbers in. De verrassing was dus bij Kelly groot dat ze opnieuw ingeloot werd. "Ik weet niet waar het aan ligt. Ik heb gewoon vaak prijs. Mijn vader had dat ook vaak."

Terug uit Rhodos merkte Kelly pas echt welke impact de eerste proefreis op haar had gehad. "Ik heb echt een paar dagen nodig gehad om bij te komen, terwijl ik juist op vakantie wilde om even adem te halen na een hectische tijd. Ik ben veel in de media geweest om te vertellen over de sfeer op Rhodos. Ik ben geschrokken van de reacties op sociale media, maar ook van hoe mijn woorden uitgelicht werden in artikelen. Dat was niet fijn en ik ben daar best ziek van geweest."

"Vooral veel onbeantwoorde vragen in die week vakantie."

Toch zijn nare en jaloerse reacties op internet niet dé reden waarom ze nu haar beurt voorbij laat gaan. "Ik vond achteraf de begeleiding van de reisorganisatie en onderzoekers knullig. Ik voelde me behoorlijk aan mijn lot overgelaten. Op simpele vragen wist de begeleider geen antwoord zoals wat zijn de etenstijden en eten we met de hele onderzoeksgroep samen?"

Over het onderzoek heeft de ze ook de nodige vraagtekens. "Ik moest drie enquêtes invullen. Bij de laatste meldde de computer 'bedankt voor het invullen' voordat ik een letter getikt had. Toen ik hier navraag naar deed, was het niet erg en hoefde ik niet opnieuw die vragenlijst in te vullen. Dan vraag ik me af: hoe serieus is dit onderzoek eigenlijk?"

"Ik kan zonder gedoe nu zelf naar Spanje."

Ook een promotiefilmpje dat na de Rhodostestvakantie circuleerde deed de wenkbrauwen van Kelly fronsen. "Ik zag hoe de gasten met mondkapje tafeltennisten en door de gangen liepen en hoe er continu een begeleider aanwezig was. Dat was in werkelijkheid niet zo."

Naast nare reacties, twijfelachtige begeleiding en onderzoek is er nog een reden waarom Kelly heeft bedankt voor Gran Canaria. "Deze reis naar Spanje is twee keer zo duur. Dat was tijdens de inschrijving niet duidelijk. Bovendien kan ik nu precies zo'n zelfde reis boeken inclusief testen voor 50 euro meer."

"Even helemaal geen vakantie."

"Als ik zelf ga, krijg ik geen telefoontjes van journalisten, geen nare reacties en geen onwennige begeleiding. Maar ik ga even helemaal niet op vakantie, dat lijkt me nu nog het meest ontspannen." Zaterdag vertrekken de 180 andere proefkonijnen wel naar Gran Canaria.

