Passie en liefde voor de zalmschouw zit bij de echte liefhebber héél diep

Een paar honderd zijn er nog maar van over: zalmschouwen. Oude vissersschuiten, waarmee tot halverwege de vorige eeuw op zalm werd gevist in de rivieren aan de noordkant van onze provincie. Werkvaartuigen die na de teloorgang van de riviervisserij werden omarmd door liefhebbers, die er nu recreatief én vol trots mee rondvaren. “Als je een zalmschouw bezit, heb je een passie voor het visserijverleden én probeer je dat in stand te houden en te laten zien.”

Rob Bartol Geschreven door

Bert de Pauw uit Werkendam is al tientallen jaren eigenaar van een zalmschouw. “Het zijn eenvoudige, soort veredelde roeiboten die worden gekoesterd door de eigenaren. Het is genieten, genieten. Je moet wel een beetje gek zijn om met zo'n boot op stap te gaan, het is primitief. Zeg maar, kamperen op het water. Maar ik hou van mijn boot en ik ben niet de enige." Zalmschouwen tref je onder meer nog aan in de jachthavens van Drimmelen, Hank, Werkendam en Woudrichem.

"Het is geen teer, maar daar ruikt het wel naar."

Op de (historische) werven van Werkendam en Woudrichem wordt bij de start van het nieuwe vaarseizoen hard geklust om de oude vaartuigen weer ‘spic en span’ te krijgen voor een nieuw vaarseizoen. Marco van Steenis, die bezweert niets van moderne jachten te willen weten, heeft zijn zalmschouw in Woudrichem op het droge getrokken. “Ik heb hem eerst geschuurd en ben nu bezig om aan de binnen- en buitenkant een nieuwe watercoating aan te brengen. Het is geen teer, maar daar ruikt het wel naar.” Marco vertelt dat hij jaren geleden de zalmschouw kocht, omdat hij houdt 'van ouwe meuk.'

vergroot

Zonder uitzondering hebben alle historische boten ook een soort registratienummer op de boeg staan. “De afkorting WKD betekent dat een boot uit Werkendam komt en de afkorting WOU is Woudrichem. Het zijn echte registraties”, vertelt Henk Versluijs in de haven van Werkendam. “Bij onze vereniging is de afkoring WKD en het bijbehorende nummer, bijvoorbeeld de WKD 37, persoonsgeboden.”

“De echte puristen willen alleen maar een geklonken boot.”

Landelijk staan de boten in het scheepsregister geregistreerd van de Vereniging tot behoud van de zalmschouw. In de database staan 313 zalmschouwen, waar tot in detail ook beschreven is hoe oud de boot is en of hij gelast of geklonken is. “De echte puristen willen alleen maar een geklonken boot”, vertelt Versluijs. “Die willen zo dicht mogelijk bij het origineel blijven, anderen zijn gematigder en hebben een gelast exemplaar.”

Over ‘de zalmschouw’ en de riviervisserij zijn de afgelopen jaren tientallen boeken geschreven. Daarnaast waren er (voor corona) festiviteiten als races en het jaarlijkse kampioenschap visbakken in Woudrichem.

