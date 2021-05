Coronanieuws: '30 procent Nederlanders heeft antistoffen coronavirus'

14.00

Iedereen die langer dan een maand in Nederland verblijft, kan in principe een coronavaccin krijgen. Mensen die gewoon ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen daar vanzelf een brief over zodra hun leeftijdsgroep aan de beurt is. Volgens de meest recente cijfers (uit 2018) zijn er zo'n 500.000 arbeidsmigranten uit EU-landen werkzaam in Nederland. Ongeveer een kwart daarvan staat ingeschreven in de BRP.