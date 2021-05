Brand verwoest schuur naast huis Helmond: 'Huis is behoorlijk beschadigd'

Een schuur en een bijgebouw van een huis aan het Peelhof in Helmond zijn zaterdagochtend vroeg in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond zes uur ontdekt.

De brandweer had het vuur rond halfzeven onder controle. "Maar de schuur is helemaal weg", laat een ooggetuige weten. "Ook een auto, die daarvoor geparkeerd was, heeft schade opgelopen en ook het huis liep behoorlijk wat schade op."