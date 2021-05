Bijzondere première van nieuwe Ferry-film: deze fans waren erbij

Lars Nederlof uit Oosterhout en Dennis Ruijten uit Roosendaal zijn fans van Ferry Bouman, de Brabantse 'godfather' gespeeld door Frank Lammers in de Netflix-serie Undercover. Ferry krijgt een eigen film, en Lars en Dennis mochten de film samen als eersten zien.

Beide heren wonnen hun ticket voor de voorpremière via een wedstrijd bij Omroep Brabant. Dennis had zich opgegeven via sociale media en Lars was de beste Ferry Bouman-imitator bij het radioprogramma WAKKER!.