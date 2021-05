Ook het CDA beëindigt samenwerking met Forum in Brabant

Ook het CDA beëindigt de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Het vertrek volgt kort op het nieuws dat de Brabantse VVD het vertrouwen in coalitiegenoot Forum heeft opgezegd.

"Het afgelopen jaar heeft een groot aantal incidenten plaatsgevonden binnen Forum voor Democratie die het CDA niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Het recente vertrek van weer een Forum-Statenlid is voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek", schrijft CDA.