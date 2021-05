NAC staat na bloedstollend duel in finale van play-offs

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Lex Immer stikt de 0-1 binnen bij FC Emmen-NAC Volgende Vorige vergroot 1/3 NAC-keeper Nick Olij na halve finale in Emmen.

NAC staat in de finale van de plays-offs om promotie naar de eredvisie. De Bredase voetbalclub bereikte die door donderdag in de halve finale na verlenging (1-1) via strafschoppen van FC Emmen te winnen. NAC speelt zondag de finale thuis tegen NEC Nijmegen. De winnaar van dat duel promoveert naar de eredivisie. Vijf zaken die opvielen in Emmen.

1. Dood of de gladiolen

Qua historie, stad en achterban, op alle fronten is NAC een grotere club dan FC Emmen. Maar dat telde donderdagavond niet in die ene wedstrijd waar het de dood of de gladiolen betrof. In deze halve finale was NAC als club uit de Keuken Kampioen Divisie de underdog tegen het eredivisieteam uit Emmen. Misschien dat trainer Maurice Steijn daarom in zijn opstelling een opmerkelijke wijziging had doorgevoerd. NAC begon namelijk zonder échte centrumspits in de basiself. In plaats van clubtopscorer Sydney van Hooijdonk of Mario Bilate had de coach Lex Immers op het wedstrijdformulier gezet. Een keuze die vooraf veel kritiek kreeg van de achterban, ook al had Immers bij ADO Den Haag een tijdje als spits gespeeld. Een keuze ook waar Steijn, die in Breda toch al niet zo stevig in het zadel zit, op afgerekend zou worden mocht het mis gaan.

2. NAC komt verrassend op voorsprong

De wedstrijd in Emmen werd bijgewoond door 1200 supporters, maar onder hen geen enkele uit Breda. Zij waren helaas niet welkom bij dit testevenement van de overheid. Maar om hun spelers toch tot grote daden aan te zetten, had de NAC-aanhang zowel dinsdag als woensdag de spelersgroep al getrakteerd op strijdliederen en vuurwerk.

Het aanwezige publiek zag dat FC Emmen de bezoekers van begin af aan met de rug tegen de muur probeerde te drukken, maar de Bredase ploeg weerde zich kranig in die beginfase. NAC kwam nauwelijks over de middellijn en leek op een goed moment te wachten om toe te slaan. Dit lukte wonderbaarlijk genoeg al in de zeventiende minuut. Met een geweldige pass stuurde Thom Haye collega Ramon Hendriks de diepte in, die legde breed op gelegenheidsspits Lex Immers voor een simpel intikkertje. Tegen alle verhoudingen in, maar daar maalde in Breda waarschijnlijk niemand om. NAC bleef daarna veelal onder druk staan, hanteerde af en toe de botte bijl, maar haalde zonder kleerscheuren de rust.

3. Billen knijpen voor NAC en late tegentreffer

In de tweede helft draaide de thuisploeg de duimschroeven opnieuw aan en kreeg goede kansen. FC Emmen had dan ook geen andere keus en moest steeds meer alles of niets spelen. Het zette NAC volledig klem, want pas in de 72e minuut kwam NAC weer eens in scoringspositie. Lewis Fiorini haalde uit, maar schoot naast. De spanning in Emmen nam met de minuut toe. Het publiek in het stadion zong en schreeuwde, de supporters buiten staken vuurwerk af. NAC bediende zich soms van kunst- en vliegwerk, liet zich verder niet van de wijs brengen, maar toch ging het mis. In de tachtigste minuut viel de gelijkmaker.

4. Ook eenrichtingsverkeer in verlenging

FC Emmen rook bloed en ging volop verder met aanvallen. De ploeg leek ontketend en het was eigenlijk een wonder dat het moedig strijdende NAC nog een verlenging afdwong. De Bredanaars moesten het fysiek en conditioneel steeds meer afleggen en in die verlenging was het dan ook opnieuw eenrichtingsverkeer. De spelers en van coach Maurice Steijn konden niks anders meer doen dan tegenhouden en hopen dat het op strafschoppen aan zou komen.

Het eerste kwartier kwam NAC mede door de weer uitstekende keeper Nick Olij, nog zonder tegengoal door. De verwachting was echter niet dat de op zijn grondvesten schuddende NAC-vesting stand zou houden. Maar dat lukte wel.

5. NAC wint na strafschoppen

Strafschoppen, en dus waren de kansen na de grondoorlog van FC Emmen voor NAC op de finale ineens weer toegenomen. De laatste krachten moesten worden aangeboord. Er was vreugde toen NAC-keeper Nick Olij de derde strafschop van FC Emmen stopte. Helaas voor NAC miste Dion Malone daarna de vierde penalty voor NAC, maar Olij pakte ook de vijfde inzet van de Emmenaren. Omdat El Allouchi daarna niet faalde, staat NAC in de finale van de play-offs.

NAC-NEC wordt de finale van de play-offs

Nu de finale is gehaald, is de beer los in Breda. De stad zal de komende dagen onder hoogspanning staan. Maar de Bredase club is er natuurlijk nog niet. Zondag ontvangt NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion NEC Nijmegen, dat van Roda JC won. Fijn voor NAC is dat ook daar (beperkt) publiek bij mag zijn. 2500 supporters kunnen NAC dan naar de finale schreeuwen. Opnieuw is het dan de dood of de gladiolen.

