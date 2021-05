Moeder verongelukte Jayden (12) legt knuffels bij Tilburgse kindergrafjes

De familie van de 12-jarige Jayden uit Tilburg heeft duizenden berichtjes, bloemen en knuffels ontvangen sinds het overlijden van de jongen. Zijn moeder, Wendy Vugts, heeft alle knuffels donderdag verdeeld over begraafplaatsen in de stad. “Ik heb ze bij de kindergrafjes gezet.”

Het ongeluk gebeurde twee weken geleden op het kruispunt van de Broekhovenseweg met de Ringbaan-Zuid. Sindsdien leeft Jaydens familie in een roes. “Mensen die we niet kennen komen aan de deur met cadeautjes. Als we op de gedenkplek bij het kruispunt komen, zwaaien mensen naar ons of komen ze een praatje maken", zegt Wendy. "Het houdt maar niet op."