Kijk hier naar Berget Lewis op Jazz in Duketown

Wie 'Pinksteren' zegt, zegt Jazz in Duketown. Maar wie 'muziekoptredens' zegt, zegt tegenwoordig 'zonder publiek’. Het jazzfestival van Den Bosch heeft daar een oplossing voor: je kunt verschillende concerten tijdens Jazz in Duketown volgen via een speciale livestream. Omroep Brabant laat op site en app vier concerten zien. Maandag is het de beurt aan Berget Lewis.

Kijk hier naar het concert van Berget Lewis:

Berget Lewis

Op maandag zijn er twee optredens via deze site te zien. Om 15.30 uur is het Berget Lewis die samen met de Soul Recruits (S!R) een flinke lading gospel, soul en funk jouw kant op gooit.

New Cool Collective

Je hebt maandagmiddag maar een kwartiertje om een beetje bij te komen van Berget Lewis en S!R want om 16.45 uur begint het concert van New Cool Collective. De afsluiter van deze speciale editie van Jazz in Duketown komt met een bijzonder project. De groep rondom saxofonist Benjamin Herman speelt in een akoestische bezetting een speciaal repertoire om het gevoel van geheime clubs en bars uit de roaring twenties te laten herleven.

New Cool Collective (foto: ANP/Novum RegioFoto/Michel van Bergen) vergroot

Bekijk hieronder eerdere optredens terug:

ZONDAG

ZATERDAG

VRIJDAG

