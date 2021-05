Coronanieuws: verdere afname aantal coronapatiënten in ziekenhuis

06.21

Op vakantie gaan vergt dit jaar huiswerk. Veel Nederlanders staan te trappelen om op reis te gaan of te boeken, maar experts waarschuwen in De Telegraaf dat een goede voorbereiding essentieel is. Coronamaatregelen verschillen per land en landen stellen ook diverse eisen, zelfs als het coronapaspoort - waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest of zijn gevaccineerd - er eenmaal is. Testen zal onderdeel blijven van de reis, in sommige gevallen ook voor kinderen.