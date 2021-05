Pinksterdrukte bij IKEA: 'Normaal word je crazy op dit soort dagen'

Foto: Eva de Schipper. vergroot

Ouderwets naar de woonboulevard tijdens Pinksteren: een traditie die ook dit jaar werd voortgezet. Bij IKEA Breda was het een komen en gaan van mensen. "Normaal word je helemaal crazy op dit soort dagen, maar nu is redelijk wat ruimte om te lopen", aldus één van de bezoekers.

"We wonen sinds kort in een nieuw huis, dus zodra we een vrij uurtje hebben, gaan we shoppen", vertelt een vrouw uit Roosendaal. "We gaan thuis verder met klussen. Hier is de baas van de klus", wijst ze lachend naar haar man. "Het kwam vandaag toevallig zo uit, we hadden er tijd voor. Maar er is inderdaad een hoop volk binnen."

Fijne bijkomstigheid in coronatijd

De drukte viel mee volgens de Roosendaalse. "Ik vond het wel goed te doen, juist omdat er niet zoveel mensen naar binnen mogen. Dat maakt het nu fijner winkelen. Het is een mooie bijkomstigheid in deze coronatijd. Normaal gesproken word je helemaal crazy op dit soort dagen, maar nu is redelijk wat ruimte om te lopen."

Veel Belgen

"Het was heel druk", vertelt een meisje die samen met haar ouders naar buiten loopt. "Het voelt een beetje als een uitje vandaag, maar het was inderdaad behoorlijk vol binnen", reageert haar moeder. "Op een bordje stond dat er 870 man naar binnen mag en dat liep er ook echt wel. Veel Belgen ook!"

Even later komen er toevallig twee Belgen naar buiten met een kar vol spullen.

"Ik vond het meevallen met de drukte. Ja, het was druk, maar je had er weinig last van", vertelt een vrouw uit Berendrecht, net over de grens bij Ossendrecht. "Wij komen altijd hier naar Breda, omdat de IKEA hier makkelijker te bereiken is", vertelt haar man. "Sterker nog, sommige producten zijn bij IKEA in Nederland goedkoper", lacht hij.

