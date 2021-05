5 nieuwe tips binnengekomen over dode baby Wernhout

Duikers zochten eerder al naar sporen in Wernhout (foto: Eva de Schipper). vergroot

In het onderzoek naar de dode baby die 12 mei werd gevonden in Wernhout, zijn vijf nieuwe tips binnengekomen. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. Vorige week werd nog een oproep in verschillende talen gedaan.

De dode baby, een pasgeboren meisje, werd 12 mei gevonden door een voorbijganger. Die belde de politie. Het lichaam was in een vuilniszak gestopt en die was achtergelaten op bungalowpark Wernhoutsburg. De politie maakt zich zorgen over het welzijn van de moeder en wil haar hulp bieden.

Speurhonden, politieheli en duikers

Mensen wordt gevraagd zich te melden als ze meer weten over de baby of de moeder. Omdat in de buurt van de vindplaats veel Poolse arbeidsmigranten verblijven, is de oproep onder meer in het Pools gedaan.

Waar de nieuwe tips precies betrekking op hebben, maakt de politie niet bekend. "Die tips worden nu nagelopen door het team." De politie heeft eerder al met speurhonden, een politiehelikopter en met duikers bij een meertje in de buurt naar aanwijzingen gezocht.

