Twee mannen aangehouden vanwege gewapende overval in Lieshout

Twee mannen zijn aangehouden in verband met de gewapende overval die begin december plaatsvond in Lieshout. Dat maakte de politie woensdagmiddag bekend. De bewoner van een huis aan de Servaasstraat werd op 11 december vlak na middernacht overrompeld door meerdere mannen.

Het slachtoffer werd urenlang vastgehouden en hij werd bedreigd met een vuurwapen. Uiteindelijk gingen de overvallers er met geld vandoor en wist het slachtoffer de buren te waarschuwen. Na de overval is er meerdere keren met de pinpas van het slachtoffer geld opgenomen op meerdere plekken in de buurt.

Internationaal gesignaleerd

In het politieonderzoek kwam een aantal mannen als verdachte naar voren. "Een van hen zit in voorarrest en een ander zit al vast vanwege andere, min of meer vergelijkbare, zaken", laat een woordvoerder van de politie weten. "Een derde is voortvluchtig en verblijft waarschijnlijk in het buitenland. Hij staat internationaal gesignaleerd."