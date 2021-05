PSV moet drie voorrondes spelen om Champions League te halen

PSV baalt na tegengoal (foto: ANP). vergroot

De route naar een Champions League-ticket is er woensdagavond niet makkelijker op geworden voor PSV. Doordat het Spaanse Villarreal de Europa League won, moeten de Eindhovenaren in de tweede kwalificatieronde instromen en dus drie rondes zien te overleven om zich te plaatsen voor het miljoenenbal.

Job Willemse Geschreven door

Voor PSV was het woensdagavond vooral juichen geblazen voor Manchester United. De club die de Europa League wint, plaatst zich namelijk automatisch voor de Champions League van komend seizoen. Waar United zich al via de eigen competitie had geplaatst voor het miljoenenbal, was het Spaanse Villarreal daar niet in geslaagd.

Bij Engels succes in de finale zou PSV een kwalificatieronde later instromen, omdat United al via de eigen competitie geplaatst was voor de Champions League. Maar zo gunstig verliep het dus niet voor PSV. Na een zinderende penaltyserie waarbij zelfs beide keepers een pingel moesten nemen, trok Villarreal aan het langste eind. Daardoor begint het nieuwe seizoen voor PSV nu al op 21 of 22 juli.

En dat is een flinke streep door de rekening voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. PSV zal eind juni al weer moeten beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat zal gaan gebeuren met een selectie die bij lange na nog niet compleet is. Het EK is op dat moment nog in volle gang en de transfermarkt zal nog niet op volle toeren draaien.

En dus is ook de route naar een Champions League-ticket er na woensdag niet makkelijker op geworden. Bij winst van United zou PSV de eerste belangrijke wedstrijd spelen op 3 of 4 augustus. Nu moet PSV dus al twee weken eerder starten en dus ook een ronde extra zien te overleven. De kans op een plek in de Champions League-groepsfase, voor het eerst sinds 2018-2019, is er niet groter op geworden.

Mogelijke tegenstanders

PSV kan in die tweede voorronde van de Champions League gaan loten tegen het Oostenrijkse Rapid Wien, het Turkse Galatasaray of het Deense Midtjylland. De loting is al op 16 juni en dan PSV zich gaan voorbereiden op dat eerste tweeluik.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.