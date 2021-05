Coronanieuws: middelbare scholen weer open, maar niet alle scholen doen mee

04.00

Ondanks de internationale reisbeperkingen door de coronapandemie is het aantal ontvoerde kinderen vorig jaar iets toegenomen. In 2020 werden 224 kinderen ontvoerd tegen 207 in 2019. De dalende trend van de drie jaren daarvoor is daarmee niet doorgezet. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) in het jaarverslag.