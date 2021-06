Man zwaargewond bij steekpartij in Overloon

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

Bij een steekpartij in Overloon is in de nacht van maandag op dinsdag een man zwaargewond geraakt. Ook een andere man raakte gewond.

Janneke Bosch Geschreven door

Volgens de politie hadden de twee mannen ruzie met elkaar bij het asielzoekerscentrum op de Stevenbeekseweg in Overloon, rond half drie in de nacht. Dat liep uit op een steekpartij waarbij één man zwaargewond raakte. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

De andere man is aangehouden. Hij was lichtgewond en is ook naar het ziekenhuis gebracht om aan die verwondingen behandeld te worden.

De politie heeft de zaak nog in onderzoek.

