Bewoners op straat bij brand in appartementencomplex Helmond

Er kwam veel rook vrij bij de brand in de kelder (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) Bewoners wachtten op straat tot de brandweer klaar was (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) Er kwam veel rook vrij bij de brand in de kelder (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) Er kwam veel rook vrij bij de brand in de kelder (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/4 Er kwam veel rook vrij bij de brand in de kelder (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

In de kelder van een appartementencomplex in Helmond heeft in de nacht van maandag op dinsdag een brandje gewoed. Bewoners van het pand waren uit voorzorg naar buiten gekomen.

Janneke Bosch Geschreven door

De brand werd rond kwart over een ontdekt toen een van de bewoners op de eerste verdieping een brandlucht rook. De brandweer werd ingeschakeld en die ontdekte rook in de bergingsruimte onder het complex. Die verspreidde zich via het trappengat naar de rest van het pand.

Wachten op straat

Bewoners van het appartementencomplex kwamen uit voorzorg naar beneden en wachtten op straat tot de brandweer de brand onder controle had. Dat duurde niet lang. Daarna is de ruimte geventileerd.

Rond drie uur in de nacht konden de bewoners weer terug naar hun appartementen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.