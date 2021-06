Wagenbouwers in de startblokken nu bloemencorso in Zundert doorgaat

Bloemencorso Zundert in 2019 (foto: Karin Kamp). vergroot

De sfeer zit er goed in bij de buurtschappen nu bekend is geworden dat het bloemencorso in Zundert doorgaat. Vol goede moed gaan de bouwclubs op korte termijn aan de slag. “Iedereen zit vol enthousiasme”, vertelt Niek Melisse, voorzitter van buurtschap Klein Zundert.

De vlag kan uit in Zundert. Letterlijk, want na het goede nieuws maandagavond hangen op steeds meer plekken de corsovlaggen uit. Vorig jaar ging het bloemencorso voor het eerst sinds 1945 niet door. Maar dit jaar krijgt het coronavirus het bloemencorso niet klein. Het gaat door. In het meest ideale scenario op de normale manier, dus een optocht met publiek. Mocht dat niet kunnen, dan worden de wagens op een vaste locatie geplaatst waar mensen kunnen komen kijken.

"Dit is een hele mooie bekroning."

Bij Rob Braspenning van buurtschap Tiggelaar is 'enorm blij’. “We kunnen eindelijk aan de slag. Hier leef je naar toe. Recent zijn we gestart met het opbouwen van de corsotent. Dit is een heel mooie bekroning.”

Ook Niek Melisse van buurtschap Klein Zundert kan zijn geluk niet op. “Ik ben heel erg blij. We zijn al enkele maanden bezig om te kijken hoe we dit jaar iets aan het corso kunnen doen. Van iets kleins tot een corso zoals altijd. De laatste weken is alles in een stroomversnelling gekomen. We denken dat het nu op een verantwoorde manier kan. Dus we gaan lekker aan de slag.”

Het corso staat gepland op 5 en 6 september. Zorgminister Hugo de Jonge liet zondag nog weten dat iedereen die dat wil, voor 1 september volledig gevaccineerd kan zijn. En dan zou bijvoorbeeld ook de afstandsregel losgelaten kunnen worden. “We kunnen niet in een glazen bol kijken, maar we gaan ervan uit dat we de optocht kunnen rijden”, zegt Braspenning. Zijn collega-voorzitter Melisse noemt dat een mooi streven. Wel houdt hij nog een kleine slag om de arm. “In de loop van augustus moet wel duidelijk worden dat die maatregelen losgelaten kunnen worden.”

"Binnen de hele corsogemeenschap kriebelt het wel."

Hoe dan ook: er gaat gebouwd worden. En snel al, want de voorbereidingstijd is dit jaar korter dan normaal. “We gaan zo snel mogelijk beginnen. De voorbereidingen zijn klaar, alle materialen zijn besteld”, vertelt Braspenning. Zijn buurtschap gaat met inschrijvingen werken om te voorkomen dat het te druk wordt op de bouwplaats. Hetzelfde geldt voor buurtschap Klein Zundert van Melisse.

Het oorspronkelijke ontwerp voor dit jaar heeft buurtschap Klein Zundert doorgeschoven naar volgend jaar. Een alternatief ontwerp werd in korte tijd uit de hoge hoed getoverd. Melisse: “Dat is zo gemaakt dat we het snel kleiner of nog een stukje groter kunnen maken, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.”

“Binnen de hele corsogemeenschap kriebelt het wel. Dit is een hobby waar we allemaal veel plezier aan beleven. Een jaar zonder corso konden we nog wel doorkomen, maar een tweede jaar niet”, aldus Melisse.

Kijk hier nog eens naar beelden van het corso in 2019:

