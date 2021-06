Coronanieuws: 270 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

11.30

Mensen die in het jaar 1988 geboren zijn, kunnen vanaf woensdag een vaccinatieafspraak maken. Deze mensen zijn 32 of 33 jaar oud. Bij de prik krijgen ze het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De nieuwe groep is geboren in het jaar dat Nederland Europees kampioen voetbal werd. "Geen toeval natuurlijk in deze EK-week"", aldus demissionair minister Hugo de Jonge.