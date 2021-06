Coronanieuws: 276 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

05.49



De omzetten in de transportsector daalden wederom in het eerste kwartaal, maar met name luchtvaartbedrijven verwachten dat daar dit kwartaal verandering in komt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nu de vaccinatiecampagne in veel landen op stoom is, wordt het langzaamaan makkelijker om het vliegtuig te pakken.