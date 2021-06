Synchroomzwemtweeling uit Goirle mikt op olympische finale

Nu synchroonzwemzussen Noortje en Bregje de Brouwer zich zondag hebben geplaatst voor Tokio hebben ze één doel voor ogen: de olympische finale halen. Een plekje bij de beste twaalf dus. Om dat te bereiken heeft de 22-jarige tweeling, geboren in Goirle, nog zo'n 45 dagen om zich voor te bereiden.

Terug in de tijd

Met presentator Koen Wijn gaan de zussen maandagochtend jaren terug in de tijd. Naar Club Pellikaan in Goirle om precies te zijn, waar ze trainden toen ze nog heel jong waren. Of ze toen al durfden te denken aan het halen van de Olympische Spelen? "Echt nog niet", zeggen Noortje en Bregje, geheel in stijl, bijna synchroon.