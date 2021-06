Arts rijdt Tilburgse vrouw invalide: 500 euro geldboete

Archieffoto: Toby de Kort vergroot

De 35-jarige arts die in juni 2019 een Tilburgse vrouw blijvend invalide reed, is dinsdag veroordeeld tot het betalen van een boete van 500 euro. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten.

De Roosendaalse arts verleende op het kruispunt bij het Julianapark in Tilburg geen voorrang aan een van rechts komende automobilist in een Volvo. De auto’s botsten tegen elkaar, waarna de Volvo het slachtoffer raakte en tegen een gevel duwde. De vrouw overleefde het ongeval wel, maar moet sindsdien beide benen missen.

De officier van justitie had een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijtontzegging geëist. Volgens de rechtbank is gebleken dat de arts ‘zich zeer goed bewust was van de ernstige gevolgen van haar verkeersfout’. Zo verleende de Roosendaalse na het ongeval eerste hulp en zocht ze later meerdere keren contact met het slachtoffer.

