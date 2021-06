Coronanieuws: mensen uit 2000 kunnen nu ook prikafspraak maken

06.55

De werkloosheid in Nederland is in mei verder afgenomen. Volgens het CBS staat nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was een maand eerder nog 3,4 procent. Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook speelt mee dat meer mensen niet zoeken naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten. Deze groep mensen wordt in de statistieken niet tot de werklozen gerekend.