Coronanieuws: 75 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

09.51



De kermis die gepland stond in Boxmeer later deze maand, kan niet doorgaan. Dat laat de gemeente weten. De versoepelingen die de kermis in Boxmeer mogelijk maken, gaan pas per 30 juni in. "De persconferentie vrijdag gaf ons hoop, omdat niet direct duidelijk was of een kermis al wel of niet mocht. We stonden al in de startblokken zodat we binnen een week alles nog voor elkaar zouden krijgen", zo zegt wethouder Willy Hendriks-van Haren. "Maar in het weekend werd duidelijk dat het helaas echt nog niet mag."