Coronanieuws: 2 miljoen telefoontjes voor Janssen, 110 nieuwe besmettingen

10.42

Het nummer is sinds tien uur 's ochtends in de lucht. Volgens de GGD waren er in de eerste paar minuten al 70.000 belpogingen. Mensen die niemand aan de lijn kregen, probeerden het algemene afsprakennummer 0800 7070, waardoor het ook bij dat callcenter heel druk werd.

GGD GHOR Nederland vraagt mensen om voorlopig niet naar het speciale telefoonnummer te bellen. "Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen", zegt een woordvoerder. Dit terwijl demissionair minister Hugo de Jonge vlak voor de lancering van het telefoonnummer zei dat de lijnen het absoluut aan konden. ''We zijn klaar voor een hausse aan telefoontjes. Maar als we met zijn allen gaan bellen, alle mensen die nog geen prik hebben gehad, dan zou het best wel even vast kunnen lopen.''