Coronanieuws: weer druk bij teststraten 'Testen voor Toegang'

Vanaf deze zaterdag vervalt na bijna zeven maanden op de meeste plekken de mondkapjesplicht, zoals in winkels. Eén van de meest opzichtige én controversionele maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geldt nog wel in het openbaar vervoer, zoals in de trein of bus, op vliegvelden en in vliegtuigen, maar ook op plekken rond het openbaar vervoer, zoals bij haltes, perrons en op stations. Ook geldt mondkapje op in taxi's, op veerboten en touringcars, maar ook in gangen in het voortgezet onderwijs. Elders is het mondkapje af. Bovendien blijft de Eigen Verklaring uitzondering mondkapjesplicht overeind voor mensen die door een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen.