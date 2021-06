Eftelingmedewerkers verbranden hun mondkapjes: 'Bedankt en tot nooit!'

Maandenlang konden ze hun glimlach niet laten zien aan de bezoekers van de Efteling en waren hun vrolijke begroetingen lastig te verstaan. Maar nu mogen de mondkapjes, waarmee het Kaatsheuvelse pretparkpersoneel de afgelopen maanden vanwege het coronavirus moest rondlopen, weer af. En daar zijn de medewerkers dolblij mee, laten ze zien in een ludieke video.

Om nog even te tonen hoe vervelend ze die mondkapjes vonden, laten de medewerkers in de video nog even zien hoe hun begroetingen klonken door zo'n mondkapje. Hun 'Welkom bij de Efteling' was nog wel te verstaan, maar wat daarna kwam... Dat kwam over als een soort gebrabbel. Het verschil als ze hun mondkapjes afdoen blijkt in het filmpje levensgroot.