Coronanieuws: Meerderheid tieners wil een coronaprik

12.55



De organisatie van WiSH Outdoor begint op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober aan een nieuw avontuur. Op het Bavaria festivalterrein in Lieshout wordt dan een indoorfestival gehouden onder de naam: The Start of a New Adventure. De kaartverkoop is begonnen, laat de organisatie via social media weten. Per dag kunnen er zo'n tienduizend bezoekers worden ontvangen. Dit weekeinde zou het driedaagse festival WiSH Outdoor worden gehouden Beek en Donk, maar dat gaat vanwege corona niet door.