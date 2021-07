Waarschuwing voor onweer en veel neerslag

Foto: Ben Saanen vergroot

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien en neerslag in de loop van de middag in het zuiden van Nederland. Voor Brabant is de code geel afgegeven, net als in de andere zuidelijke provincies.

“De temperatuur is vanmiddag flink aan het oplopen in Brabant”, zegt een meteoroloog van Weerplaza. “Dat, in combinatie met wolkenvelden, zorgt ervoor dat het weer dusdanig onstabiel wordt dat we denken dat er fikse regenbuien en onweer gaan volgen.”

Bij de zwaarste bui zou ook hagel kunnen zitten. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Daarom staat er een waarschuwing (code geel) uit die vooralsnog geldig is van drie uur tot een uur of zeven vanavond.

“Het gaat om lokale buien. Dus niet heel de provincie gaat er last van hebben, maar waar precies, dat is nu nog niet te zeggen", aldus de meteoreoloog.

Ook in de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Zuid-Holland heeft het weerinstituut code geel afgegeven. De buien trekken in de loop van de middag noordwaarts en nemen daarbij in intensiteit af.

