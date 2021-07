Coronanieuws: 30 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

11.42

De Delta-variant van het coronavirus heeft nu ook in België de overhand. De zorgen over de mutant groeien. Deze is besmettelijker dan eerdere varianten en rukt in heel Europa op. De virusvariant stak voor het eerst de kop op in India. Delta greep vervolgens in het Verenigd Koninkrijk om zich heen, zozeer dat de regering in Londen geplande coronaversoepelingen moest uitstellen. Onder meer Portugal volgde. Ook in Duitsland is de variant dominant.