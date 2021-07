Coronanieuws: nog 28 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

05.00

Volgens een maandelijks rapport van de KvK is het aantal startende ondernemers in juni met 9 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Sinds maart dit jaar is op jaarbasis continu sprake van een stijging. Vooral in de gezondheidszorg telt Nederland veel meer starters dan een jaar eerder. In juni ging het hier om 2215 beginnende ondernemers. Ook de thuiszorg is een populaire sector om een bedrijf in te beginnen.